Мусорный оператор начал «забираться» в карманы петербуржцев

Уже в ближайшее время единый мусорный оператор приступит к массовому заключению договоров с УК, ТСЖ, собственниками частных домов. Первые платежки придут потребителям в 2019 году

Комитет по благоустройству Смольного на своей официальной странице в социальной сети Facebook разместил в среду, 17 октября, информацию о том, что единый мусорный оператор «МПБО-2» начинает заключение договоров с потребителями на услугу по утилизации бытовых отходов. Это УК, ТСЖ, собственники частных домов, арендаторы встроенных помещений в многоквартирных домах, бюджетные учреждениям и т.д.

Всем этим организациям и лицам необходимо направить региональному оператору специальную форму, содержащую данные об объемах образуемых отходов для заключения договоров.

«Следующим шагом должно стать заключение договоров с перевозчиками ТКО – они определятся в результате конкурсных процедур. В настоящий момент специалисты МПБО-2 занимаются разработкой конкурсной документации», — отмечается на странице комитета по благоустройству.

Как добавляют там, в первую очередь оператору предстоит наладить раздельный сбор опасных отходов (батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих приборов и ламп) из состава твердых коммунальных отходов, установив контейнеры для сбора опасных отходов на каждой контейнерной площадке.

«Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, значительно упростит и повысит эффективность работу по обработке, утилизации и обезвреживанию бытового мусора», — уверены чиновники.

Непосредственно взимать деньги с потребителей услуги оператор начнет уже с 2019 года.

«Вместо жилищной услуги по вывозу, захоронению (обработка, обезвреживание) ТКО, плата за которую входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции у петербуржцев появится отдельная строка за коммунальную услугу по обращению с отходами», — поясняют в ведомстве.

При этом как для населения, так и организаций, изменится схема расчета затрат на утилизацию мусора. Так в настоящее время, за вывоз мусора берут 4 рубля с каждого квадратного метра помещения без учета количества проживающих.

С 2019 года количество «квадратов» учитываться больше не будет. Плату рассчитают с учетом числа проживающих в квартире. Для одного человека она составит 140 рублей. Здесь важно отметить, что в официальной формулировке комитета значится именно термин «проживающие», а не зарегистрированные в квартире. Между тем, на практике это далеко не одно и тоже. Как известно, многие неофициально сдают квартиры. Отсюда появляются фактически проживающие, но неучтенные официальной статистикой жильцы. Не редки и случаи, когда члены одной семьи проживают в квартире без регистрации, имея ее на другой жилплощади. А некоторые собственники объектов в новостройках иногда вовсе предпочитают не регистрироваться в жилье, чтобы не платить квартплату.

И как чиновники намереваются производить расчеты в этом случае, пока непонятно.

Впрочем, в комитете по тарифам Stroypuls пояснили, что за «неучтенными» жильцами должны следить УК, ТСЖ и т.д. « А что касается новостроек, то такие собственники все-таки имеют где-то регистрацию, а потому свою лепту в плату вносят», — отметили там.

В комитете по благоустройству заверяют, что установленные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Петербурга на 2019 год ниже, чем во многих субъектах Российской Федерации, в том числе ниже, чем на территории Ленинградской области. А сама суммарная плата за коммунальные и жилищные услуги изменится не более чем на 1%.

Между тем, совсем нехитрые расчеты показывают, что платить за утилизацию мусора с 2019 года петербуржцам, особенно большим семьям, придется все же существенно больше.

Так, если сейчас семьях, проживающая в «трешке» в 66 «квадратов», тратит на услугу в месяц около 230 рублей. То уже в 2019 году ежемесячные затраты на вывоз мусора увеличатся до 420 рублей. Таким образом, переплата в месяц составит 190 рублей. А по итогам года – уже 2 тысячи 228 рублей.